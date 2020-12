Atacarejo oferece opções de cestas natalinas que vão contribuir com a celebração

Além das cestas, outro item com bastante procura é o panetone, que pode ser uma opção para presentear nesse fim de ano - (Foto: Divulgação)

Que 2020 não foi fácil, isso é senso comum. Mas, nem por isso, os brasileiros deixarão de celebrar e comemorar. Este ano, as festas devem ser mais familiares e mais enxutas que dos anos anteriores, conforme mostra a pesquisa da Teads, em parceria com a Netquest. O estudo mostrou que as famílias estarão presentes e devem celebrar em companhia dos entes queridos (60%), ou seja, as empresas que presentearem seus colaboradores vão contribuir para esses reencontros.

"Famílias de colaboradores mais carentes certamente contam com esse a mais para rechear a ceia de Natal", explica a coordenadora de marketing Regional do Fort Atacadista, Rafaellen Duarte. O atacarejo que já tem tradição nas vendas das cestas de Natal está com opções de cesta de Natal, mas quem quiser também pode montar a sua. "E, se a aquisição for para um número grande de colaboradores, é possível fazer a encomenda diretamente pelo televendas", comenta a gerente.

Os preços são de R$ 39,90, com 15 itens, e R$ 69,90, com 20 itens. As opções trazem produtos como vinhos, panetones, chocolates e frutas em calda. Além das cestas, outro item com bastante procura é o panetone, que pode ser uma opção para presentear nesse fim de ano, e os espumantes, "para presentear cliente é uma boa opção", garante a gerente. Este ano, o Fort traz o frisante MaCool, vendido exclusivamente pelas lojas do Fort. O Brut sai por R$ 47,90.

Quem preferir também pode dar um toque especial ao presente. É possível montar uma cesta exclusiva para aquela pessoa especial. É só adquirir os produtos separadamente. O Fort tem uma prateleira com várias opções de castanhas e frutas secas que valem a pena. A vantagem é que o produto já está separado pronto para integrar sua cesta de Natal. Os chocolates da linha Milka lançaram um produto especial para a data e junto com o frisante compõe um presente de bom gosto para aquele cliente ou pessoa especial.

As negociações pelo canal de Televendas do Fort Atacadista são realizadas em todas as unidades. Em Campo Grande, a rede possui sete lojas que podem ser encontradas nos seguintes locais e telefones:

Onde encontrar - Na rede Fort Atacadista, que possui sete lojas em Campo Grande, o cliente pode aproveitar as ofertas exclusivas no setor de frutas, verduras e legumes. Em Campo Grande, as lojas do Fort Atacadista funcionam de segunda a sábado, das 7h às 22h, e aos domingos, das 8h às 20h.