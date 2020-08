Centenária, Associação Nipo Brasileira de Campo Grande comemora ginásio entregue pelo Governo MS

A Associação Nipo Brasileira de Campo Grande completou 100 anos de atuação em prol das famílias japonesas que moram e estabeleceram raízes na capital sul-mato-grossense. Para o presidente da instituição, Nilson Tamotsu Aguena, a construção do ginásio multiuso pelo Governo do Estado é motivo de comemoração. “Neste ano, nossa associação completa 100 anos de existência. A recente entrega do ginásio multiuso pelo Governo do Estado de MS materializou o antigo sonho da comunidade japonesa de Campo Grande”, ressalta o dirigente.

Apesar de contar com extensa área e um amplo salão de festas, a estrutura necessitava de um ginásio coberto para prática de esportes e abrigar públicos em grande quantidade nos eventos tradicionais da cidade, como o Primeiro festival do Japão e o tradicional Bondori.

A associação, segundo o presidente, foi criada no dia 18 de agosto de 1920, data bem próxima ao aniversário de Campo Grande, com objetivo de facilitar o convívio entre as famílias vindas para o Brasil para trabalhar com agricultores em Campo Grande. “Os pais preocupados com a educação dessas crianças japonesas resolveram criar uma escola e em seguida um clube para diversão, reunião social, e práticas esportivas, nascendo assim Visconde Cairú, de 102 anos, e a associação na sequência”.

Nos festejos do aniversário deste ano, impossibilitados de comemorar com festas, os japoneses de Campo Grande “abraçam” efusivamente a população de Campo Grande, como afirma Tamotsu: “A Nipo agradece também o Estado de Mato Grosso do Sul, que outrora permitiu os filhos da

Terra do Sol Nascente fincar suas raízes nessa bela cidade morena com traço da cultura brasileira”.

Investimentos do Governo do Estado nas regiões do Prosa e Segredo

Além da revitalização da Associação Nipo Brasileira, as regiões do Segrego e do Prosa em Campo Grande receberam diversos investimentos por parte do Governo do Estado, entre eles as pavimentações de ruas nos bairros Nova Lima, Jardim Seminário, Vila Nasser, Jardim Anache, José Tavares de Couto, Mata do Jacinto, da BR- 163 no acesso ao Polo Empresarial Miguel Leteriello.

As localidades receberam ainda a pavimentação e Drenagem da Avenida Missão Salesiana, a revitalização da Avenida Euller de Azevedo, o recapeamento da Avenida Consul Assaf Trad e a revitalização do Parque das Nações Indígenas, as 80 unidades habitacionais na Aldeia Água Bonita, 368 unidades habitacionais no Residencial Portal Laranjeiras, a Operação Tapa buracos nos bairros José Abrão, Nasser, Seminário, Monte Castelo, Mata do Segredo, Coronel Antonino e Nova Lima.

O Governo do Estado de MS realizou, ainda, a construção de cobertura de quadra esportiva da Escola Estadual Orcírio Thiago de Oliveira, reformou a Escola Estadual Arthur de Vasconcelos Dias, fez a construção de escola com 14 salas de aula e construção de quadras de esporte cobertas com arquibancada na Cidade dos Meninos, além da ampliação de 01 sala para berçário, banheiros e passarela coberta na creche CEI Zedu e as reformas de salas de aula e banheiros na Escola Estadual Lino Vilacha.

Ana Brito, Subcom

Foto: Saul Schramm