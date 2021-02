Associação Comercial oferece curso de Análise de Crédito e Cobrança para empresas

Na próxima segunda-feira (8/02), a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande inicia o curso de Análise de Crédito e Cobrança para empresas - (Foto: Divulgação)

Na próxima segunda-feira (8/02), a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande inicia o curso de Análise de Crédito e Cobrança para empresas. Destinada a gerentes, empresários e operadores de crédito dos setores de comércio, serviços e indústria, a capacitação oferecerá conhecimentos técnicos para concessão de crédito e aplicação de medidas para a estruturação do setor de gestão e cobrança. Este ano, o treinamento será online, com aulas transmitidas pela plataforma Zoom.



“Apresentaremos toda a sistemática necessária para que a empresa realize uma venda a crédito com bastante segurança. O crédito é importante, pois aumenta as vendas, mas de que adianta oferecê-lo e depois não o receber na data de vencimento? Se isso ocorrer, prejudica o fluxo de caixa da empresa e pode gerar sérias consequências, como a negativação do empreendimento. Muitas empresas passam por muitas dificuldades por terem concedido crédito sem a qualidade necessária e queremos ajudar a evitar que isso ocorra em nossa Capital”, explicou Dieter Dreyer, da Planer Soluções Empresariais, um dos responsáveis pela qualificação.



Dieter tem formação em Administração de Empresas e possui MBA em Gestão Estratégica Avançada, além de consultor independente especializado em assuntos econômico-financeiros, controles gerenciais, de serviços e rotinas administrativas. Junto a ele na capacitação estará Werner Dreyer, proprietário da Dreyer Assessoria Empresarial, economista, especialista em Administração de Empresas e Auditoria e também consultor.



Serão 12 horas de conteúdo e os participantes aprenderão sobre análise de crédito, os indicadores financeiros, a garantia, classificação de clientes e de risco, venda a prazo, limites de crédito e volume de vendas dentro dessa categoria. “As indústrias costumam não operar com cartões de crédito em suas vendas, pois são transações mais estruturadas, como compras de equipamento que seus clientes fazem, por isso a concessão de crédito faz parte da rotina dessas empresas. Com os setores de comércio e serviços, o cartão de crédito é muito utilizado, mas, ainda há uma parcela de venda via cheque, assinatura de nota promissória, crediário, etc. Essas empresas precisam estar preparadas para esse formato”, esclarece Werner Dreyer.

O cadastro positivo, uma novidade do mercado, também será abordado no evento. "Trata-se de um instrumento disponibilizado pelos bureaux de crédito (como SCPC e Serasa), que analisam a pontualidade dos clientes em seus pagamentos e isso gera uma pontuação, o score, que sinaliza um aumento da capacidade da pessoa ou da empresa em realizar compras, pois o seu perfil revela a pontualidade de pagamentos com seus compromissos financeiros", explica Dieter.

Os tipos e procedimentos de cobrança, a legislação em torno do assunto, a inadimplência e suas formas de controle também serão temas tratados no evento. Além disso, será explorado como a informática é um instrumento importante para garantir agilidade na análise de crédito.



Interessados em participar do curso ou obter mais informações podem entrar em contato pelos telefones (67) 3312-5058, 98405-4600 ou o e-mail escoladevarejo@acicg.com.br. As inscrições também podem ser realizadas na Associação Comercial, localizada na rua 15 de Novembro, 390 – Centro.