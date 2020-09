Associação Brasileira de Planetários fala sobre eventos astronômicos

"Vamos ver o céu do Brasil”, disse o presidente da Associação Brasileira de Planetários (ABP) - (Foto: Google)

Planetaristas de várias regiões do Brasil se unem para falar sobre o Equinócio de Primavera e também os movimentos da Terra, as estações do ano e constelações.

Acompanhe ao vivo:



Planetários são espécies de cinema. Ao invés de observarem uma tela plana, os espectadores sentam-se em poltronas reclináveis, possibilitando que observem uma cúpula, onde são projetados conteúdos sobre astronomia e sobre ciência. Os vídeos são produzidos pelos próprios planetários.

“Quando você vai ao planetário, geralmente você vê [vídeos] sobre o céu da sua cidade. [Nessa sessão], vamos ver o céu do Brasil”, disse o presidente da Associação Brasileira de Planetários (ABP), José Roberto de Vasconcelos, em entrevista à Agência Brasil.