Aral Moreira conta com R$ 166 milhões de investimento do Governo do Estado

Mato Grosso do Sul completa em 2020, 43 anos de existência e os sul-mato-grossenses comemoram os inúmeros investimentos feitos pelo Governo do Estado, todos eles pensados e planejados, ouvindo as reivindicações e demandas da população de cada um dos 79 municípios, através do Programa Governo Presente.

Na fronteira com o Paraguai, Aral Moreira tem recebido diversos investimentos estruturantes do Governo de Mato Grosso do Sul. São R$ 166,39 milhões de investimentos nas mais diversas áreas.

Na audiência realizada com o governador, durante o Programa Governo Presente, prefeito e vereadores solicitaram o asfaltamento da Vila Barbosa que já teve ordem de serviço assinada.

Porém a pavimentação dos 42,5 quilômetros da MS-379, que vai de Laguna Carapã ao Posto Taji, é uma das obras mais emblemáticas para o município, pois a via é muito utilizada para o escoamento de safra da região. A rodovia, que já está 58,36% pavimentada, também recebeu uma ponte de concreto de 60 metros sobre o rio Guaimbé, no ano de 2015.

Outros destaques em Aral Moreira são a ampliação do sistema de esgotamento sanitário, pavimentação e drenagem de outras ruas e a restauração com revestimento primário da rodovia MS-165, do entroncamento da MS-286 à Aral Moreira. Na habitação, são 292 moradias entregues desde 2015 e foram contratados 40 lotes urbanizados, que estão em execução. Isso tudo sem contar as reformas e melhorias das escolas e os investimentos em saúde e segurança pública.

