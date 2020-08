Arábia Saudita diz que não seguirá acordo entre Israel e Emirados Árabes Unidos

Foto de arquivo do Ministério das Relações Exteriores de Israel de 15 de outubro de 2015. Benjamin Netanyahu (à esquerda) com Yossi Cohen (à direita). Netanyahu nomeou Cohen chefe do Mossad em 7 de dezembro de 2015 - (Foto: AFP/Getty Images/GALI TIBBON)

O governo da Arábia Saudita afirmou nesta quarta-feira, 19, que o país não vai seguir o acordo diplomático entre Emirados Árabes Unidos e Israel enquanto os israelenses não assinarem um acordo de paz com os palestinos. É essa a condição para que o país estabeleça relações diplomáticas com Israel. "É preciso haver paz entre Israel e os palestinos a partir de bases internacionais reconhecidas", afirmou o ministro de Relações Exteriores da Arábia Saudita, o príncipe Saud al Faisal, defendendo a criação de um estado palestino em uma conferência de imprensa em Berlim, na Alemanha.

"Quando isso acontecer, tudo será possível". Na semana passada, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um acordo para a normalização das relações diplomáticas entre os Emirados Árabes Unidos e Israel.

Os israelenses não tinham relações diplomáticas com os países árabes do Golfo e os recentes anúncios de anexação de parte da Cisjordânia eram encarados como um impeditivo para a normalização, apesar da ameaça comum que é o aumento da influência regional do Irã.

O acordo foi o terceiro de paz árabe-israelense desde a declaração de independência de Israel em 1948. O Egito assinou um em 1979 e a Jordânia em 1994. (Com agências internacionais).