Ar seco perde força e volta a chover a partir desta quarta-feira no Estado

Nesta quarta-feira (10) o ar seco começa a perder força, as nuvens aumentam e as chuvas de verão voltam a ocorrer em Mato Grosso do Sul.

A estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) é de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade para pancadas de chuvas de intensidade moderada que podem vir acompanhadas de raios nas regiões central e sul.

No decorrer do dia os índices de umidade relativa do ar poderão variar entre 80% a 35% e o vento estará fraco em todo Estado.

As temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão registrar mínima de 16°C e máxima de 34 °C, com o setor norte podendo ser o mais quente do dia. Para a Capital a variação está estimada em 20°C a 30°C.

Prognóstico de precipitação do Cemtec indica que haverá aumento de nebulosidade a partir desta quarta, e são esperadas pancadas de chuvas em todas as áreas. Maiores acumulados são esperados entre os dias 14 e 16, especialmente para os municípios do centro-sul onde pode chover cerca de 60 milímetros. Para as demais áreas deve chover cerca de 50 milímetros.

Mireli Obando, Subcom

Foto: Chico Ribeiro