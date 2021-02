Após registrar longa filas, SP abrirá postos de vacinação drive-thru no domingo

Vacinação de idosos entre 80 e 84 anos contra a Covid-19, no posto drive thru do estádio do Pacaembu, neste sábado, 27. - Foto: FELIPE RAU/ESTADAO

Após registrarem filas de espera de até seis horas neste sábado, 27, no primeiro dia de imunização de idosos de 80 a 84 anos, os cinco postos drive-thru de vacinação contra a covid na capital serão abertos também no domingo, 28, anunciou o governador João Doria.

Em visita ao posto instalado na estádio do Pacaembu, na zona oeste, ele afirmou que a decisão foi tomada em conjunto com o prefeito Bruno Covas. "Decidimos hoje pela manhã e já compartilhamos com as nossas equipes na Prefeitura e no Estado. Amanhã, que não estava previsto, estará operando a vacinação de drive-thru em todos os locais", disse.

Os postos estão instalados no Pacaembu, Anhembi, Autódromo de Interlagos, Igreja Boas Novas da Vila Prudente e Neo Química Arena, do Corinthians. No domingo, todos os postos funcionarão das 8h às 19h, com exceção do serviço no estádio do Corinthians, que estará aberto das 8h às 17h.

O foco desses postos é vacinar exclusivamente os idosos com idade entre 80 e 84 anos. Inicialmente, a previsão era a de que a imunização deste grupo fosse iniciada na segunda-feira, 1º de março, mas ela foi antecipada para este sábado nos postos drive-thru e em algumas unidades básicas de saúde da cidade.

Questionado sobre a longa espera em alguns pontos de vacinação e se não seria necessário abrir mais pontos de vacinação, Doria disse que as filas ocorreram por tratar-se do primeiro dia. "É suficiente (os cinco postos), mas obviamente que todos querem ser vacinados no primeiro dia e na primeira hora", disse.

Ele pediu para que a população faça seu pré-cadastro no site vacinaja.sp.gov.br para agilizar a imunização. "Isso vai ajudar a disciplinar o fluxo e diminuir as filas", declarou.