Após quase 30 dias de seca, volta a chover em MS

Chuva em Dourados - (Foto: Dourados Agora)

Aos poucos a chuva volta a aparecer em Mato Grosso do Sul. Na noite de sábado (19) choveu em 12 cidades do Estado. Dourados, a 225 km de Campo Grande, foi onde mais choveu, foram 17,5 milímetros de acordo com meteorologista Natálio Abraão.

A última chuva em Mato Grosso do Sul havia sido no dia 20 de agosto, em Campo Grande, totalizando 29 dias sem chuva no Estado.

Itaporã foi o segundo lugar com mais chuva, foram 15,8 milímetros. Em Laguna Carapã foram contabilizados 8,6 milímetros, em Caarapó 8,5 milímetros e Nova Alvorada do Sul 7,4. Ainda acima de 1 milímetro de chuva ficaram Rio Brilhante 3,4, Ivinhema 1,5, Aral Moreira e Corumbá com 1,1 milímetro cada.

Já nas cidades de Ponta Porã e Miranda foram contabilizados 0,4 milímetro e em Ribas do Rio Pardo 0,2 milímetro.

Em Campo Grande ainda não choveu, porem a previsão é que chova ainda hoje (20) e amanhã (21).