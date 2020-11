Após normalização do sistema federal, MS atualiza óbitos por coronavírus

Dados do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES) divulgados nesta quinta-feira (12), trouxe o número atualizado de óbitos que não puderam ser encerrados pelos municípios devido a problemas no Sistema de Informação Oficial Sivep Gripe, do Ministério da Saúde. Com o restabelecimento do Sistema, os dados estão sendo atualizados.

Com isso, foram registrados 29 óbitos por Covid-19 entre os dias 7 e 11 de novembro. Assim, Mato Grosso do Sul registra 86.428 casos confirmados, sendo 438 casos novos, e 80.966 casos recuperados. O Estado ainda registra 1.674 óbitos.

Em recuperação, 208 pessoas estão internadas na rede hospitalar, sendo que uma pessoa é da Bolívia. Dos internados, 106 estão em leitos clínicos, sendo que 71 estão na rede pública e 35 na rede privada e 103 em leitos de UTI, com 76 pelo SUS e 27 na rede privada.

C0nfira o Boletim desta quinta-fei ra

Rodson Lima, SES