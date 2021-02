Após insatisfação de população, Sejusp solicita agilidade do TJMS para realização de leilão

Ainda não há uma data para definição do leilão - (Foto: Imagem ilustrativa)

Com riscos de apresentar proliferação do mosquito da dengue, além do prejuízo com a segurança dos veículos, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) cobrou o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) para a realização dos leilões.

O presidente do TJMS, desembargador Carlos Eduardo Contar, repassou o caso para a Corregedoria-Geral de Justiça, que ficou de priorizar o pleito da Sejusp, envidando esforços para colocar o maior número possível de veículos em leilão.

Na audiência, o Corregedor-Geral de Justiça, desembargador Luiz Tadeu Barbosa Silva, enfatizou o trabalho que vem sendo feito pelos magistrados de MS quando enfrentam inquéritos ou processos crimes com apreensão de veículos. “Os juízes não têm medido esforços no sentido de adotar de forma célere o procedimento de leilão. Afinal, antes do recebimento de um veículo sucateado pelo tempo, melhor que se priorize o leilão, com o valor líquido arrecadado depositado na conta judicial”, destacou o desembargador Luiz Tadeu.

Para tanto, a Corregedoria entrará em contato com os juízes do setor para adotar medidas tendentes a diminuir o número de veículos nos pátios das delegacias do Estado. Para isso, contará mais uma vez com o trabalho das empresas de leilões já cadastradas.