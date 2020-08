Após aglomeração e tumulto, Prefeitura do Rio interdita loja de atacado

Loja da rede Tubarão Atacadão, na Taquara, Zona Oeste do Rio - Foto: Reprodução/Twitter

A Prefeitura do Rio interditou e multou na manhã deste sábado (22) a loja da rede Tubarão Atacadão, na Taquara, zona oeste da capital. Em meio à pandemia da covid-19, a inauguração da unidade, na última quinta-feira (20), gerou aglomeração no portão de entrada do estabelecimento. Imagens do tumulto viralizaram nas redes sociais. A Guarda Municipal do Rio chegou a autuar o estabelecimento, mas uma inspeção realizada no sábado pela subsecretaria de Vigilância Sanitária constatou que houve reincidência.

As orientações da equipe da Vigilância Sanitária para que a loja organizasse o acesso e diminuísse a concentração de clientes por metro quadrado, respeitando o distanciamento, não foram seguidas. O valor total das infrações aplicadas à rede já chega a R$ 10.792,08. Na sexta-feira, fiscais haviam constatado também a falta de licenciamento sanitário, além de aglomeração dentro e fora do estabelecimento.

"É muito importante que os empresários, os comerciantes de uma maneira em geral, tenham o cuidado neste momento de evitar aglomerações. Pedimos para que não façam grandes liquidações, inaugurações, porque tudo isso chama a atenção de muito gente, e estamos no meio de uma pandemia", diz Flávio Graça, superintendente de Educação e Projetos da Vigilância Sanitária.

Pelo Facebook a rede convocou os consumidores para sua inauguração da lona, no popular Mercadão de Jacarepaguá: "corre pra cá! A Mega Inauguração do Tubarão Atacadão na Taquara é daqui a pouco, a partir das 10h. Venha e aproveite nossas super ofertas de inauguração! Toda nossa loja está a PREÇO DE ATACADO, sem quantidade mínima", dizia uma das várias postagens chamando a atenção para o evento.

Vídeos mostram os funcionários da rede de atacado, que usavam máscaras, sendo empurrados por uma multidão na abertura dos portões da loja de utensílios domésticos.

Nas redes sociais, internautas criticaram a confusão. "Gente... o TUBARÃO ATACADÃO vai ter que mudar de nome pra CORONA ATACADÃO. Que loucura irresponsável dessa loja", disse um usuário do Twitter.

"Tubarão Atacadão com aglomeração em meio a uma pandemia. Nome apropriado. É uma analogia ao filme Tubarão e o prefeito que diz que está tudo bem e os banhistas podem entrar na água", comentou outro.

A reportagem tentou entrar em contato com a Rede Tubarão Atacadão mas não teve retorno até a publicação desta reportagem.