Apoiado pelo Governo de MS, Campeonato Estadual de Judô Funcional começa neste sábado

Com apoio do Governo do Estado, por intermédio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), a primeira edição do Campeonato Estadual de Judô Funcional tem início neste sábado (03). A competição, organizada pela Federação de Judô de Mato Grosso do Sul (FJMS), terá formato virtual, devido às restrições sanitárias para evitar o contágio por Covid-19. As transmissões ao vivo acontecerão no canal oficial da entidade no YouTube e seguem até 9 de outubro.