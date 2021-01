Com o aplicativo MS Digital cidadão tem acesso a versão digital do cartão SUS

Nem todo mundo tem o hábito de carregar consigo o cartão do Sistema Único de Saúde, essencial para que o cidadão tenha acesso integral, universal e gratuito aos atendimentos de saúde, entre eles o acesso às campanhas de imunização.

Com o início da campanha da vacinação contra a Covid-19 para grupos prioritários em todo País, surgem diversas dúvidas sobre quais documentos são necessários na hora de receber o imunizante.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), basta o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) no momento da vacinação, porém, se o cidadão tiver o CNS (Cartão Nacional de Saúde), também conhecido como o Cartão SUS, terá agilidade no atendimento.

Além de facilitar o acesso ao histórico do paciente na rede pública de saúde, o Cartão SUS permite que seja feita a identificação, controle, segurança e monitoramento adequado das pessoas que receberam as doses. Isso evita a duplicidade de vacinação, e também permite o registro de qual vacina a pessoa tomou, o lote, o produtor e o tipo de dose que foi aplicada.

Mesmo não sendo obrigatório, quem quiser providenciar o Cartão SUS antes de se vacinar, pode deixar salvo no celular. O aplicativo MS Digital permite ao usuário consulte a versão online do cartão SUS.

Para ter acesso é muito simples, basta ter um celular com acesso a internet, e o número do CPF (Cadastro de Pessoa Física). Após baixar o MS Digital nas lojas virtuais e efetuar o cadastro de novo usuário, basta acessar “Saúde”, escolher a opção “Cartão SUS Online”, inserir o CPF, e salvar a informação se quiser que o app memorize os dados.

Ao clicar em continuar, o cartão do usuário será gerado na tela. Vale destacar que um mesmo usuário pode consultar o cartão SUS de outros membros da família, podendo auxiliar aquela pessoa que não tem tanta intimidade com a tecnologia.

O Aplicativo

Disponível nas lojas virtuais multiplataforma, o MS Digital foi desenvolvido para reunir o máximo de serviços públicos ocupando pouco espaço nos aparelhos celulares. A ferramenta ocupa apenas 32 MB de armazenamento nos aparelhos de celular.

Desenvolvido pela Superintendência de Gestão da Informação (SGI), o MS Digital conta com 80 serviços ativos e 16 mil usuários cadastrados. De acordo com o coordenador de sistema de informação e conteúdo, Sandro Chacha, desde seu lançamento a ferramenta passa por aprimoramento contínuo e não há um limite de serviços a serem disponibilizados na plataforma, desde que simplifiquem a vida do cidadão sul-mato-grossense

Mireli Obando, Subcom

Foto: Saul Schramm