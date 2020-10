Aplicativo do Círio de Nazaré é modificado para se adequar à pandemia - ( Foto: Agência Brasil/Marcello Casal )

O aplicativo Kd a Berlinda, feito para acompanhar as 13 procissões oficiais do Círio de Nazaré, em Belém, no Pará, teve que se adequar ao novo formato do evento, modificado devido aos protocolos de segurança contra a covid-19. Em 2020, pela primeira vez em 227 anos, as celebrações, que chegaram a reunir mais de 2 milhões de pessoas, terão que evitar as multidões, tradicionais nas ruas da capital paraense todo segundo domingo de outubro nas romarias e nas procissões de Nossa Senhora, e serão transmitidas pelas redes sociais.

O aplicativo foi um dos mais utilizados em seu segmento no ano passado, quando recebeu mudanças no design e melhorias de aplicação. Neste ano, com o cancelamento das procissões o mapa, que mostrava a localização da imagem em tempo real, foi retirado. Agora, quem baixar o aplicativo poderá acompanhar as transmissões via TV Cultura e Rádio Cultura; terá disponível os cartazes do Círio de anos anteriores e o atual; além de galeria de fotos. Desenvolvido pela Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Pará (Prodepa) aplicativo está disponível na sua nova versão nas lojas de aplicativos Apple Store e Play Store.

A novidade é que, agora, o usuário também pode fazer selfies personalizadas com a máscara do app e postar diretamente nas suas redes sociais. "Como as programações do Círio 2020 serão virtuais, a Prodepa desenvolveu essas mudanças para deixar o Círio mais digital, tendo em vista a aproximação do usuário com a tecnologia e a fé. A parceria da Prodepa com a TV e Rádio Cultura fará com que essa aproximação entre os fiéis e a imagem peregrina seja feita com qualidade”, disse o presidente da Prodepa, Marcos Brandão.