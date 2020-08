Aplicativo de táxi passa a aceitar pagamento de viagens via QR Code

Os usuários do aplicativo Taxi.Rio Cidades têm, a partir de hoje (4), uma nova modalidade de pagamento das corridas por meio da leitura do QR Code. De acordo com a Empresa Municipal de Informática (IplanRio), a iniciativa traz mais praticidade e segurança para taxistas e passageiros e reduz a necessidade de contato com dinheiro e máquinas de cartão.

Segundo o coordenador do Taxi.Rio Cidades, Lauro Silvestre, como o enfrentamento à pandemia da covid-19 demanda medidas sanitárias como o distanciamento, a plataforma disponibiliza mais uma forma de pagamento para evitar o contato entre o passageiro e o taxista. “O próprio passageiro vai digitar o valor da corrida ao final e o taxista é alertado na hora sobre o pagamento”.

Um código de barras que pode ser lido pelas câmeras dos aparelhos celulares é disponibilizado pelo taxista que já se cadastrou para usar essa forma de pagamento digital. Cerca de 3,5 mil motoristas já estão aceitando esse meio de pagamento.

Segundo Silvestre, os taxistas que quiserem aprender sobre essa modalidade podem receber informações por intermédio da empresa Mercado Pago e do Taxi.Rio Cidades.

A plataforma Taxi.Rio conta atualmente com 31 mil taxistas e 700 mil passageiros cadastrados.