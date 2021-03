Aplicativo da Funtrab “MS Contrata+” está com mais de 18 mil currículos cadastrados 

Em menos de um mês de funcionamento, o aplicativo da Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) contabiliza 18.867 currículos cadastrados pelos trabalhadores que baixaram o App “MS Contrata + Para Trabalhadores”. A ferramenta foi disponibilizada à população no dia 2 de fevereiro e na Capital já são 14.657 inscritos.

Neste início de 2021, a Funtrab disponibilizou 7.397 vagas de empregos distribuídas nas 33 agências. Os currículos cadastrados estão disponíveis para os empregadores que necessitam de funcionários. No App é possível verificar a experiência, o perfil, escolaridade, e a localização de onde moram os trabalhadores, informação que facilita a logística do colaborador que for contratado.

O relatório do App apresenta o gênero feminino com mais currículos cadastrados, com o percentual de 58,4%, e o masculino com 41,3%, os transgêneros masculinos e femininos apresentam o mesmo percentual (0,1%).

Quanto a escolaridade, os trabalhadores com o ensino médio aparecem com mais currículos cadastrados (40,8%), ensino fundamental incompleto (7,0%), fundamental completo (5,2%), médio incompleto (14,2%), superior incompleto (17,1%), superior completo (13,5%), especialização (1,8%), mestrado (0,4%).

As pretensões dos trabalhadores são nas funções de auxiliar administrativo (567), balconista (438), recepcionista (272), secretária (262), dentre outras. Os jovens de 18 a 30 anos são os que mais buscam vagas.

O diretor-presidente da Funtrab, Marcos Derzi, reforça que o App é uma inovação para os trabalhadores no Estado. “A intenção é ampliar as possibilidades de serviços dentro do aplicativo MS Contrata +, dentre elas, a ferramenta com a inclusão da economia solidária”, ressalta Derzi.

Agendamento

No App há possibilidade de agendamento de atendimento na Capital, Dourados, Corumbá, Naviraí, Ivinhema, Maracaju, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Sidrolândia, Três Lagoas. Com esse recurso, o trabalhador não precisa mais acordar cedo e ficar na fila para retirar senha de atendimento, será atendido no dia e hora marcada.

Modelo para o SINE de Rondônia

Na última semana de fevereiro, o coordenador do trabalho da Funtrab, Antônio Modesto, recebeu o superintendente Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura (Sedi) de Rondônia, Sergio Gonçalves da Silva, e a coordenadora do Trabalho, Emprego e Renda de Rondônia, Teresa Cristina de Brito, para apresentação técnica do aplicativo da Funtrab “MS Contrata +”.

A notícia da amplitude e modernização do App chegou até o Estado de Rondônia, e a visita ocorreu para conhecer as funções, abrangência, eficiência, eficácia, e como é na prática a utilização do aplicativo. O objetivo é implantar o serviço no SINE Estadual de Porto Velho (RO).

“O App do MS é o mais amplo que conhecemos até o momento, foi bem programado e pensado para atender as necessidades dos trabalhadores, fiquei encantada com a inteligência e a modernização, ” ressalta Cristina.

Magna Melo, Funtrab

Foto: Chico Ribeiro