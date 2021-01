Ano inicia com chuva e temperatura agradável na maior parte do estado

Primeiro dia do ano terá temperatura agradável - (Foto: Edemir Rodrigues)

Segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), 2021 começa com chuva e temperatura agradável na maior parte do estado.

Na Capital, a probabilidade de chuva é de 80%, com temperatura mínima de 22ºC e máxima de 28º. Em Dourados, a previsão é de pancadas de chuva, e os termômetros registram entre 22ºC e 29ºC.

Ainda conforme o Inpe, na Costa Leste, em Três Lagoas, o tempo fica parcialmente nublado com previsão de pancadas de chuva e a temperatura fica entre 23ºC e 33ºC.

Em Coxim, também são esperadas pancadas de chuva, com mínima de 23ºC e máxima de 33ºC.

Uma exceção promete ser Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, com dia de sol. Os termômetros devem marcar entre 23ºC e 28ºC, com apenas 5% de probabilidade de chuva no município.