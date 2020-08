Aneel nega redução e mantém reajuste de 6,9% em conta de luz no MS

Nesta quinta-feira (13), a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) publicou despacho negando o pedido de reconsideração do reajuste das contas de energia elétrica em Mato Grosso do Sul - (Foto: Reprodução, Energisa)

Nesta quinta-feira (13), a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) publicou despacho negando o pedido de reconsideração do reajuste das contas de energia elétrica em Mato Grosso do Sul. O processo administrativo tinha o objetivo de reduzir os 6,9% a mais das contas de luz para 1,22%. O pedido foi feito pelo Conselho de Consumidores da Área de Concessão da Energia Elétrica MS (Concen). As informações são do jornal Midiamax.

O despacho que mantém o reajuste foi publicado hoje no Diário Oficial da União (DOU) e assinado pelo diretor-geral da Aneel, André Pepitone da Nóbrega.

O reajuste passou a valer no dia 1º de julho.