AMHASF estende prazo para pagamento de parcelas com vencimento em janeiro sem cobrança de juros e multa até o fim do mês

A Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (AMHASF) prorrogou o prazo para o pagamento de parcelas com vencimento em qualquer data de janeiro sem a cobrança de juros e multa até o dia 29 de janeiro, última sexta-feira deste mês.

Por conta de uma falha na comunicação do sistema informatizado entre a AMHASF e Caixa Econômica Federal, que já está sendo normalizada, a emissão dos boletos estava sendo efetuada na Agência. Entretanto, todos os carnês também podem ser impressos por intermédio do portal da AMHASF: http://www.campogrande.ms.gov.br/AMHASF. Sendo assim, por conta do adiamento dos vencimentos das prestações de janeiro, não é necessário que os mutuários venham até a Agência de uma vez.

Segundo a diretora-presidente da Agência, Maria Helena Bughi, a fim de conceder o benefício aos mutuários adimplentes que não conseguiram realizar o pagamento de suas parcelas, foi decidido que, excepcionalmente, o desconto fosse garantido até o final do mês.

“Asseguramos aos mutuários que se mantiveram adimplentes durante todo ano não serão prejudicados por conta de uma falha sistêmica. Portanto, fiquem tranquilos”, ressaltou a diretora-presidente da AMHASF.

Maria Helena Bughi ainda complementa: “orientamos a todos os mutuários que não deixem para pagar suas prestações no último dia do desconto. É importante ressaltar que há uma série de medidas de biossegurança que impedem a lotação na Agência, que tem espaço reduzido. Por Decreto Municipal, apenas 20 pessoas, incluindo os servidores, podem permanecer nas dependências da recepção. O pagamento correto das prestações é fundamental para que possamos dar continuidade aos programas habitacionais da Agência e, assim, auxiliar mais cidadãos que ainda não possuem uma moradia digna”, finalizou.