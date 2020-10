AMAS repudia Fetracom pelo fechamento de supermercados no feriado

Decisão fecha o comércio da Capital no próximo feriado, dia 12 - (Foto: Evelson de Freitas/Estadão)

A Associação Sul-mato-grossense de Supermercados (AMAS) se manifestou nesta sexta-feira (9), por meio de nota, expressando a forte insatisfação da entidade sobre a decisão tomada pela convenção coletiva da categoria do comércio de fechamento dos supermercados e comércio em geral no feriado desta segunda-feira (12).

A AMAS avaliou que a ação poderá causar impacto econômico negativo e repudia veementemente a decisão da convenção. “O fechamento das lojas (nas 50 cidades atingidas com essa proibição) impede que os empregados do setor ganhem a mais pelo dia trabalhado em casos de feriado. Os funcionários destas cidades deixarão de receber cerca de R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais) por esta equivocada decisão imposta pela Fetracom-MS (Federação dos Empregados no Comércio e Serviços de Mato Grosso do Sul)”, manifestou.

A associação ainda solicitou à Fetracom negociações que pudessem levar à abertura dos supermercados no próximo feriado, de Nossa Senhora Aparecida, porém o pedido foi ignorado, segundo informado em nota.

Usando exemplos das consequências decorrentes da decisão, a AMAS salientou que haverá prejuízos para empresas. “Além da redução de circulação de dinheiro, haverá também prejuízos às empresas, com a perda de alimentos perecíveis (principalmente no setor de hortifrúti) que sequer podem ser doados posteriormente, diante do fechamento das lojas.”, explicou a entidade.

A associação de supermercados também disse que a atitude da Fetracom vai contra o que já havia sido acordado no passado, que desde novembro de 2017 o segmento é considerado atividade essencial, podendo abrir todos os dias, inclusive domingos e feriados.

Concluiu ainda afirmando que seu compromisso com a sociedade e empresas permanecerá, pois é preciso garantir “que exerçam livremente o direito ao acesso a produtos de primeira necessidade (alimentos), o exercício da livre iniciativa, da manutenção do emprego em momento atual de crise e melhoria de renda aos trabalhadores”.