Alunos novos devem efetivar matrícula pessoalmente nas unidades da Reme

Os novos alunos que vão cursar o ano letivo 2021, em alguma escola da Rede Municipal de Ensino (Reme), devem efetivar a matrícula, pessoalmente, no local para onde forem designados, entretanto deve-se verificar a necessidade de agendamento para evitar a disseminação da Covid-19. A efetivação passa a valer a partir de amanhã (1° de dezembro), após a divulgação da primeira listagem de crianças contempladas com as vagas em Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs). Os pais devem comparecer na unidade, após confirmação da necessidade de agendamento, até o dia 15 de dezembro.

Caso a matrícula não seja feita no prazo estipulado – entre 1° e 15 de dezembro, a criança perderá a vaga. A segunda listagem para as EMEIs será divulgada no dia 28 de janeiro de 2021, e o prazo para efetivar a matrícula, de 28 de janeiro a 10 de fevereiro de 2021. O cadastramento da criança para uma vaga em EMEI deverá ser feita pelos responsáveis, pelo site www.matriculasreme.campogrande.ms.gov.br.

Já os alunos que vão permanecer na mesma escola estão automaticamente matriculados para o próximo ano letivo. No caso de mudança de unidade, é necessário comunicar a secretaria da escola, até o dia 14 de dezembro, e realizar a pré-matrícula de aluno novo – em escola de ensino fundamental -, no período de 1° a 15 de dezembro no site, tendo em vista que a designação será divulgada, no dia 5 de janeiro de 2021. Já a efetivação deverá ser feita na unidade, pelos responsáveis, que deverão assinar o requerimento de matrícula, de 5 a 15 de janeiro de 2021.

