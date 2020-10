Alunos do Ensino Fundamental retornam a partir do dia 4

Aulas no ensino fundamental voltam dia 4 em Campo Grande - (Foto: Agência Brasil)

A Prefeitura Municipal de Campo Grande decretou nesta segunda-feira (26) que a volta às aulas dos alunos do Ensino Fundamental da rede privada acontecerá a partir do dia 4 de novembro. Segundo publicação no Diário Oficial da Capital, as instituições particulares poderão retornar os serviços presenciais mediante o atendimento às regras do decreto.

A liberação do retorno estabelece que os pais poderão optar por levar ou não seus filhos às escolas. Os responsáveis que escolherem a presença física terão de fazer um termo de consentimento por escrito que declare a intenção.

Apenas 30% da capacidade das turmas do ensino fundamental deverão ser preenchidas. A lotação máxima no ensino infantil será de 50% do que as salas comportam.

Ainda, as instituições onde os alunos não aderirem às aulas presenciais deverão, obrigatoriamente, disponibilizar os conteúdos de forma online. Caso contrário, a unidade escolar será desautorizada a ministrar aulas em seu recinto.