Alterações no regimento interno têm o intuito de otimizar os serviços prestados pela PGE

A Procuradoria-Geral do Estado efetuou alterações no regimento interno da instituição. A Resolução PGE/MS/Nº 313 que trata sobre este assunto foi publicada nesta sexta-feira (26), no Diário Oficial do Estado (DOE) .

Entre as mudanças está a criação da Coordenadoria de Inteligência e Gestão Estratégica (Cige) que será dirigida por um procurador do Estado. O setor terá por finalidade o desenvolvimento, a coordenação e a operacionalização da governança, gestão estratégica, comunicação institucional, pesquisa e inovação no âmbito da instituição.

Outras alterações estão relacionadas à Unidade Jurídica do Escritório de Parcerias Estratégicas (Ujepe) e à Coordenadoria Jurídica de Compras e Contratos (Cjur/CCP).

De acordo com a procuradora-Geral do Estado, Fabíola Marquetti Sanches Rahim, as alterações são para otimização e celeridade dos serviços prestados pela instituição. “As mudanças são para a melhoria da execução dos trabalhos. O foco da CCP é produzir materiais orientativos para todas as secretarias como manuais e modelos de documentos e instrução para os servidores e gestores com o objetivo de melhoria nos processos de compras. Já às questões relacionadas ao Escritório de Parcerias, sedimenta a visão moderna de advocacia pública que atua junto à administração pública nos projetos de maior dimensão do Estado”, afirma.

Para finalizar, a gestora da pasta fala sobre a Cige: “Esta coordenadoria da mesma forma, é a consolidação de uma administração e de uma gestão estratégica profissionalizada sempre com foco na melhoria dos serviços e na atuação da PGE de uma maneira mais eficiente, pensando em deixar a instituição preparada para responder às demandas relacionas ao crescimento do Estado e da população sul-mato-grossense”, conclui.

Todos os detalhes do documento estão publicados desde a página 33 até a 39 no DOE.