ALEMS lamenta morte do deputado Onevan de Matos e decreta luto oficial de três dias

O deputado estadual Onevan de Matos - (Foto: Divulgação)

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) lamentou nesta sexta-feira (13) o falecimento do deputado estadual Onevan de Matos. O candidato à prefeitura de Naviraí morreu hoje, aos 77 anos, em São Paulo, vítima de infarto durante uma cirurgia de cateterismo.

Internado num hospital paulista, Matos se recuperava de uma infecção respiratória, contraída após ele se curar do novo coronavírus. Mais cedo, foi submetido ao processo chamado de desedação, que diminui a medicação para retirada de aparelhos e permite que o paciente acorde.

Em 22 de setembro, o deputado foi diagnosticado com covid-19 e ficou internado em Campo Grande por dois dias.

Em nota, a ALEMS destacou sua trajetória e decretou luto oficial de três dias. Confira abaixo o comunicado na íntegra:

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) lamenta, com profundo pesar, o falecimento do deputado estadual Onevan de Matos, 77 anos, ocorrido nesta sexta-feira (13) por volta das 15h em São Paulo. Onevan, que integrou a primeira Legislatura da Casa de Leis, dedicou mais de 40 anos de sua vida para o crescimento e o desenvolvimento do Estado. Por respeito à história e à vida de Onevan de Matos, a ALEMS decretou três dias de luto oficial.

Nascido em 17 de dezembro de 1942, no interior de Minas Gerais, Onevan mudou-se, em 1975, para Naviraí, para exercer a função de advogado. Em 1978, ano da criação de Mato Grosso do Sul, foi eleito deputado estadual na primeira Legislatura. Foi reeleito para uma vaga no Parlamento Estadual em 1978, 1987, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018.

Onevan também foi prefeito de Naviraí, exercendo o mandato de 1989 a 1992. Ele se licenciou da Assembleia Legislativa em 1987 para concorrer às eleições municipais e, vitorioso, deixou o cargo de deputado em 31 de dezembro de 1988 para assumir a prefeitura. Onevan, que integrava a bancada do PSDB na ALEMS, disputava, novamente, a prefeitura de Naviraí.

O presidente da ALEMS, deputado Paulo Corrêa (PSDB), lamentou o falecimento de Onevan de Matos e destacou as qualidades do parlamentar. “É com extremo pesar que recebemos a notícia do falecimento do amigo e colega de Parlamento por tantos anos, deputado Onevan de Matos, um homem íntegro, trabalhador, apaixonado por sua cidade, defensor da família, e que fez da política o instrumento para beneficiar milhares de sul-mato-grossenses durante sua vida pública”, disse Paulo Corrêa. “Levaremos o orgulho da amizade e as lembranças de um homem honrado que deixará uma marca de trabalho, amor e dedicação”, acrescentou.

“Uma perda inestimável para Mato Grosso do Sul”. Foi assim que o 1º secretário da Casa de Leis, deputado Zé Teixeira (DEM), definiu o falecimento de Onevan de Matos. “Infelizmente, hoje a Assembleia Legislativa e o Estado de Mato Grosso do Sul perde um dos seus principais representantes públicos. O deputado Onevan de Matos tem uma longa história de serviço prestado em prol do povo sul-mato-grossense”, ressaltou o parlamentar.

O deputado Onevan de Matos deixa esposa, três filhos e três netos. Ele será sepultado, conforme nota de sua assessoria, no município de Naviraí, “lugar que amou, foi prefeito, representou politicamente na Assembleia Legislativa e viveu nos últimos 45 anos”.