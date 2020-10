Além de rondas no Parque dos Poderes, policiais esbanjam simpatia e alegram o dia de servidores

Já pensou em trabalhar em um local que você se sinta seguro porque há rondas policiais e que, além deste bom trabalho desempenhado, os profissionais que atuam no policiamento ainda distribuam muita simpatia e alegria? Pois bem, os servidores públicos do Parque dos Poderes sabem perfeitamente como é isso.

Com o surgimento de alguns casos de furtos de veículos, no fim do ano passado foi implantado o policiamento na região. Inicialmente com motociclistas, mas depois passaram a utilizar uma viatura para que o policiamento ficasse menos sujeito às intempéries.

“A ideia surgiu frente à necessidade de termos um policiamento que atendesse as unidades da Sefaz localizadas no Parque dos Poderes, só que a ideia tomou grande proporção e estendemos a todo o Parque, dando ênfase a proteção dos prédios públicos, funcionários, seus veículos e também segurança das demais pessoas que vão praticar atividade física no local”, afirmou o coronel da Polícia Militar, Francisco de Assis Ovelar, da Unidade de Policiamento Especial Fazendário (UNPEF/Sefaz), responsável pelo policiamento.

Coronel Ovelar ainda destaca que o policiamento é feito através de rondas ostensivas, pontos bases e por vezes são realizadas abordagens a pessoas que circulam pelo parque ou a condutores de veículos em atitudes que coloquem em risco a integridade dos demais usuários das vias.

“Nesse período de aproximadamente 10 meses, constatamos uma diminuição das ocorrências na região, principalmente as questões de arrombamentos dos veículos que ficam nos diversos estacionamentos do Parque dos Poderes”, ressaltou.

Além do bom resultado obtido, o policiamento também é bastante conhecido pela simpatia e alegria diária. Logo pela manhã, no início do expediente, os policiais ficam alocados na segunda rotatória da entrada pela Avenida Afonso Pena, desejando um bom dia a todos que transitam pela via.

“Dessa atividade de policiamento ostensivo e preventivo, temos recebido inúmeros elogios por parte dos servidores públicos que trabalham no Parque, pois agora se sentem mais seguros e também temos notado uma imensa aceitação e integração dos policiais militares com todas pessoas que passam pelo local, seja a trabalho ou a lazer, onde já ficou famosa a ‘continência diária’ e o bom dia, a fim de começarmos mais uma jornada de trabalho”, relata o Ovelar.

Para prover a segurança desta região de Campo Grande, foram escolhidos policiais mais experientes e com perfil comunitário. Atualmente são quatro policiais militares: subtenente PM Jacó, 1° sargento PM Dimas, 3° sargento PM Frete e cabo PM Geraldino, que com apoio de outros policiais militares da UNPEF/Sefaz se revezam em escalas para bem cumprir essa missão.

A Superintendente de Orçamento, Administração e Finanças da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), Ana Paula Martins de Assunção, conta que entra no Parque dos Poderes sempre pelo mesmo caminho e, assim como todos que passam por ali, é recebida gentilmente pelos policiais, que acenam com a mão e desejam um bom dia.

“O primeiro bom dia que recebo depois que saio de casa é sempre deles. Faça sol ou chuva, eles estão sempre no mesmo lugar, mesmo que às vezes seja preciso ficar dentro do carro, eles dão um jeitinho de acenar”, relembra a servidora.

Ana Paula salienta que a ação deles é muito mais do que um aceno. Ela considera como um gesto incrível de gentileza. “Além do sentimento agradável de ser recebida todos os dias com esse sinal de atenção, eles transmitem um sentimento de segurança, como quem quer dizer: ‘estamos aqui!’ É assim que eu me sinto”.

E essa saudação e troca de gentilezas entre a equipe de plantão e os servidores também é considerada benéfica para os policiais. Quem assegurou isso foi o subtenente da Polícia Militar, Jacó Pereira da Silva.

“Quando vemos os servidores todos contentes, nos cumprimentando, ficamos felizes e mais motivados para continuarmos fazendo o nosso trabalho, que é proteger a sociedade e os servidores públicos que aqui trabalham”, afirmou Jacó.

Assim como eles ganham uma dose extra de motivação, Ana Paula também reforça que a ação de receber um bom dia tão animado dos policiais transforma positivamente o início do seu dia e, consequentemente, do seu expediente.

“Essa atitude deles transforma o meu dia e o de muitas pessoas que passam por ali. Que possamos nos espelhar nestes bons exemplos e sermos mais gentis com as pessoas, pois como dizem: gentileza gera gentileza, e assim estaremos ajudando a formar um ambiente melhor para todos”, concluiu.

Ana Letícia Gaúna, SAD

Fotos: Divulgação