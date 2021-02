Agesul reforça aterros na MS-184 devido forte vazão das águas

Máquinas e trabalhadores da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) estão desde quarta-feira (24) realizando serviços de reforço e reparo dos desvios de pontes na estrada MS-184 (Estrada-Parque), que estão sob pressão da força das águas que correm pela planície pantaneira em direção ao Rio Paraguai.

A elevação dos níveis de alguns rios que cortam aquela localidade, como o Miranda, que recebe as águas do Aquidauana na região do Passo do Lontra, em Corumbá, aumentou a vazão hídrica pelos campos. A água já invade alguns trechos da estrada e ameaça romper os desvios em duas pontes queimadas no ano passado.

O regional da Agesul em Corumbá, Luiz Mário Anache, informou que os aterros dos desvios estão recebendo material para aumentar o nível da base em relação a água. Também estão sendo recuperados os trechos que formaram atoleiros, situados entre o entroncamento da MS-184 com a BR-262 e a ponte de concreto sobre o Rio Miranda, no Passo do Lontra.

A ação da Agesul visa manter a trafegabilidade da via, evitar acidentes e atender aos produtores da região. Neste sábado ocorre o maior leilão de gado da região da Nhecolândia, com a comercialização de quatro mil animais, e o tráfego de caminhões na MS-184 é intenso no período.

