Agepen reforça equipes do COPE com entrega de viaturas modernas para transporte de presos

De forma a estruturar os trabalhos desenvolvidos pelo grupo especializado em escoltas de presos, a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) repassou, nesta quarta-feira (12.8), sete viaturas modernas ao Comando de Operações Penitenciárias (COPE).

Os veículos tipo furgão-cela foram doados pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen) para o aperfeiçoamento na segurança do transporte de detentos, com climatização e tecnologias de monitoramento por câmera e comunicador interno.

De acordo com o diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, essas viaturas irão garantir melhores condições de trabalho aos servidores, bem como, maior segurança na condução de internos às audiências, hospitais ou transferências intermunicipais.

Com capacidade para até oito presos, além da equipe de escolta, as viaturas seguem padrões técnicos de qualidade, com base em normativos do Contran e do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária.

Conforme o comandante do COPE, policial penal João Bosco Correia, serão distribuídas três viaturas para as equipes da Capital e as demais para as bases de Corumbá, Dourados e Três Lagoas.

“Representam um avanço para o bom andamento dos serviços e substituirão nossos veículos antigos que estão com desgaste natural pelo tempo de uso. Transportamos vidas e hoje trabalhar com viaturas em boas condições é essencial”, destacou.

Todas as viaturas já estão adesivadas com a identificação de Polícia Penal, conforme a Emenda Constitucional 104/2019, aprovada e promulgada pelo Congresso Nacional para criar a Polícia Penal federal, estaduais e distrital. Em todo o país, a nova corporação é composta pela transformação dos cargos de agentes penitenciários.

Também estiveram presentes na entrega o diretor de Operações da Agepen, Acir Rodrigues; o diretor de Administração e Finanças, Rodrigo Rossi Maiorchini; o chefe de Gabinete, Valdimir Ayala Castro; o diretor de Estabelecimentos Penais, Antônio Rubens Fernandes; o chefe do Núcleo de Patrimônio, Haroldo de Oliveira Tenório; o chefe do Núcleo de Transporte, Manoel Sabino Nery; além de policiais penais integrantes do COPE.

COPE

Atuando como força de reação da Agepen, o grupo realiza desde escoltas a intervenções prisionais em unidades penais de Mato Grosso do Sul. Além disso, também recebem presos no Aeroporto Internacional de Campo Grande, advindos de diversas localidades do país, inclusive presos de alta periculosidade provenientes de presídios federais.

No primeiro semestre deste ano, foram realizadas mais de 1,7 mil escoltas, totalizando a movimentação de mais de 3,8 mil reeducandos; além de nove intervenções prisionais em unidades penais do Estado.

Com sede na Capital, atualmente, possuem bases nas cidades de Corumbá, Dourados, Naviraí e Três Lagoas.

Texto e Fotos: Tatyane Santinoni, Agepen