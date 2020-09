Agepen e Saúde Municipal iniciam mutirão de testagens para Covid-19 em presídios de Corumbá

O mutirão de testagens rápidas para detecção da Covid-19 já está em andamento no Estabelecimento Penal de Corumbá (EPC). A ação é um trabalho conjunto entre a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), Secretaria de Estado de Saúde (SES) e Secretaria de Saúde do Município.

As testagens iniciaram na manhã desta quinta-feira (3.9) e foram realizadas apenas no período matutino, conforme cronograma estabelecido pelo Município, que destinou três profissionais de saúde para aplicação. A ação dá continuidade aos trabalhos que já vinham sendo desenvolvidos no presídio, com testagens em internos sintomáticos e servidores.

Para a realização do mutirão de testagem em massa, que também será desenvolvido na unidade penal feminina da cidade, a Agepen destinou mil unidades de testes rápidos, do total de 4 mil fornecidos pela SES para reforçar as ações de combate à pandemia no sistema prisional de Mato Grosso do Sul.

Conforme relatório da direção do presídio, com as novas testagens um total de 91 reeducandos já foram positivados com a doença no EPC, dos quais 55 identificados no mutirão. Eles estão isolados em um espaço próprio que foi preparado. Preventivamente, já haviam sido esvaziadas três celas e uma sala transformada em alojamento, todas na mesma área do presídio, com capacidade mínima de 41 vagas. Agora, com os novos casos, a direção do presídio já está providenciando uma nova estratégia de isolamento seguro, conforme orientações de biossegurança da Vigilância Sanitária do Município.

De acordo com o diretor do EPC, Amilton Evangelista, caso seja necessário, outras celas serão esvaziadas para garantir o isolamento. Além disso, o dirigente destaca que os internos positivados recebem acompanhamento diário para observar o quadro de saúde. Os familiares de todos os positivados estão sendo informados.

Presídio Feminino

Os trabalhos também tiveram início nesta quinta-feira na unidade feminina de Corumbá, com testagens em servidores e internos, mas nenhum caso foi constatado até o momento.

Conforme a diretora do Estabelecimento Penal Feminino “Carlos Alberto Jonas Giordano”, Elizandra Assis da Silva, além de não ter havido casos positivos, não há internas sintomáticas no local.

Prevenção

Segundo o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, a ampliação das testagens tem sido uma estratégia importante para conter o avanço das doença no Estado, principalmente quando se trata dos cidadãos privados de liberdade, que estão em situação mais vulnerável.

Para o diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, o diagnóstico adequado, além de possibilitar melhor estratégia de isolamento, tem sido fundamental para minimizar a possibilidade de agravamento por conta da doença. O dirigente aponta que o apoio recebido de instituições tem sido essencial para o enfrentamento à pandemia no sistema prisional, somado às medidas e esforços adotados desde o início, como a suspensão de visitas, isolamento preventivo de internos sintomáticos que chegam aos presídios etc.

Conforme Aud, a Agepen também investe em ações preventivas, como aferição da temperatura de todos os que adentram as suas unidades, fornecimento de máscaras, entre outros equipamentos de proteção, desinfecção regular dos prédios, disponibilização de álcool em gel e demais sanitizantes para uso dos profissionais, além do afastamento administrativo preventivo dos servidores em casos sintomáticos antes mesmo de testarem positivo. “Também contamos com a conscientização dos servidores dentro e fora do ambiente de trabalho para adoção de cuidados necessários”, ressalta.

Dados do Comitê da Agepen de Enfrentamento à Covid-19 apontam que, até o dia 2 de setembro, 895 casos positivos da doença foram contatados entre os custodiados de todo Mato Grosso do Sul, dos quais 82% já estão recuperados; entre os servidores foram 155 positivados, destes apenas 20% ainda estão em tratamento. O números não incluem as testagens realizadas após esse período.

Keila Oliveira, Agepen

Fotos: Divulgação