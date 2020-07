Agepan homologa índices de atualização tarifária do saneamento de 67 municípios operados pela Sanesul

Este ano, excepcionalmente, em função da situação de emergência causada pela pandemia do novo coronavírus e atendendo pleito da concessionária - ( Foto: Divulgação/ SECOM MS)

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan) homologou o reajuste tarifário anual dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos 67 municípios que são operados pela Sanesul e regulados pela Agência.

Conforme os Contratos de Programas, o reajuste é anual, sempre no mês de julho, pela variação do IPCA/IBGE (ou outro indicador que venha a substituí-lo). Este ano, excepcionalmente, em função da situação de emergência causada pela pandemia do novo coronavírus e atendendo pleito da concessionária, a aplicação do reajuste tarifário será feita a partir de 1º de setembro de 2020.

Para o município de Três Lagoas, que tem data-base no mês de março, o índice de reajuste será de 3,3%, calculado com base na variação do IPCA/IBGE, dos meses de abril de 2019 a março de 2020.

Para os demais municípios atendidos pela Sanesul, com data-base no mês de abril será aplicado o percentual de 2,4%, calculado com base na variação do IPCA/IBGE, dos meses de maio de 2019 a abril de 2020. Estão aí incluídos os municípios de Água Clara, Alcinópolis, Amambai, Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Aral Moreira, Bataguassu, Batayporã, Bodoquena, Bonito, Brasilândia, Caarapó, Camapuã, Caracol, Coronel Sapucaia, Chapadão do Sul , Corumbá, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Figueirão, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Inocência, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jardim, Jateí, Juti, Laguna Carapã,

Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranaíba, Paranhos, Pedro Gomes, Ponta Porã, Porto Murtinho, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo, Selvíria, Sete Quedas, Sidrolândia, Sonora, Tacuru, Taquarussu, Terenos e Vicentina.

A Portaria Agepan nº 186, com a homologação tarifária está publicada no Diário Oficial do Estado.