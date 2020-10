Agência do Detran-MS em Dourados será primeira do interior com exame digital

Economizar tempo e dinheiro. Essa é a proposta do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) com a implantação do sistema de Exame Teórico Digital. O modelo que já existe na Capital será lançado nesta terça-feira (20) em Dourados, primeira cidade do interior a receber o formato.

A diretora de Habilitação do Detran-MS, Loretta Figueiredo, explica que os exames digitais atenderão tanto os candidatos à primeira habilitação quanto motoristas infratores e aqueles que não renovam a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) há mais de cinco anos.

“Nosso foco é promover a agilidade no processo de emissão da carteira, já que o resultado sai na hora e as demais etapas podem seguir em tempo menor. Além disso, estamos também trabalhando com a redução de gastos com papel e, consequentemente, com um ganho ambiental”, afirmou.

De acordo com ela, o sistema de agendamento para as provas deverá estar liberado a partir da próxima semana com três turmas por dia e número reduzido de candidatos por sala de aula em função do decreto local imposto pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Toda a prova será feita em uma estação individual, com apenas oito alunos por turma.

Atualmente, as provas físicas são impressas e aplicadas manualmente. Depois os testes são encaminhados para a banca examinadora que avalia cada questão e só depois o candidato tem acesso a nota para dar continuidade ao processo. “Vejo esse como mais um avanço do Detran-MS, preocupado em focar ações que facilitem a vida dos clientes”, concluiu Loretta.

Vivianne Nunes, Detran-MS

Foto: Divulgação