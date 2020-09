Agência do Detran em Anastácio passa a atender por agendamento em outubro e clientes já podem acessar calendário

A agência do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) em Anastácio será a próxima a atender os clientes por meio do agendamento prévio, a partir do dia 01 de outubro. O calendário de agendamento já está aberto no Portal de Serviços- Meu Detran, com três clientes agendados a cada meia hora.

Com uma frota de 20 mil veículos e quase nove mil habilitados, a agência chega a atender mais de trezentos clientes por semana.

Para o gerente-substituto, Geomar Martins, o agendamento trará mais agilidade e segurança ao atendimento. “Atualmente muitos clientes procuram a agência ao mesmo tempo e acabam aguardando para o atendimento. Com o agendamento, poderão escolher o serviço e o horário que preferem o atendimento, dando mais agilidade e evitando aglomeração no local”, conclui.

O diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, frisa que a ação reforça a importância do distanciamento social e, ao mesmo tempo, a necessidade de buscar os serviços digitais. “Nosso intuito tem sido proporcionar aos clientes mais comodidade e segurança caso os clientes necessitem do atendimento presencial”, finaliza.

Como agendar o atendimento?

Acesse o Portal de Serviços – Meu Detran e preencha os dados na aba de agendamento. Após agendar o atendimento é necessário comparecer na agência somente no horário marcado, com o número do protocolo em mãos.

Viviane Freitas, Detran-MS

Foto: Divulgação