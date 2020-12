Agehab notifica mutuários de Jateí, São Gabriel do Oeste e Porto Murtinho por inadimplência

Agehab notifica moradores - (Foto: Saul Schramm)

Edital publicado hoje (02.12), no Diário Oficial do Estado (DOE), notifica moradores de Jateí, São Gabriel do Oeste e Porto Murtinho por irregularidade no Contrato de Financiamento e de Parcelamento Habitacional.

O prazo para a regularização de descumprimento contratual é de dez dias, contados da data da publicação do edital. Caso não haja acordo, caberá a Agehab o ajuizamento de ação judicial cabível.

Em Jateí, foram notificados moradores do Conjunto Habitacional Urbano de Jateí; em São Gabriel, moradores do Conjuntos Habitacionais Jardim dos Pássaros III e IV. Já em Porto Murtinho a notificação foi para moradores do Conjunto Habitacional Flor de Caraguatá e Pantanal II.

Os beneficiários deverão entrar em contato com o departamento de habitação do município em que o imóvel se encontra ou com a Agehab pelo telefone (67) 3348-3100.