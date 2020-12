Agehab lança edital de licitação para construção de bases do Lote Urbanizado em Jardim

Cada base terá 42,56 m² - (Foto: Chico Ribeiro)

Bases do Projeto Lote Urbanizado serão construídas em Jardim para edificação de casas pelos beneficiários selecionados. A Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), publicou hoje (02), no Diário Oficial do Estado (DOE), aviso de lançamento de licitação.

Cada base terá 42,56 m² e serão construídas na Vila Cachoeirinha (10 unidades); Parque das Araras (02 unidades) e Jardim Panorama A (30 unidades). O projeto tem como objetivo atender famílias com renda familiar de até R$ 4.685 e que não tenham sido beneficiados em nenhum programa habitacional.

Nesta modalidade, o Município participa com o terreno e a assistência técnica, o governo do Estado constrói a base e o beneficiário é responsável pela construção de sua própria moradia no prazo de 24 meses.

A abertura será realizada no dia 18 de dezembro, às 9h, no prédio da Agehab, localizado na Rua Soldado PM Reinaldo de Andrade, 108 – Bloco 1, Bairro Tiradentes, em Campo Grande. Os interessados podem consultar edital no site http://www.agehab.ms.gov.br/licitacao/.