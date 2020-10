Agehab abre licitação para construção de bases do Lote Urbanizado em Sete Quedas

O Governo do Estado constrói a base e o cidadão fica responsável pela construção de sua própria moradia no prazo de 24 meses - (Foto: Arquivo)

A Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) de hoje (27), aviso de lançamento de licitação do tipo menor preço para execução das obras de construção de bases para unidades habitacionais em Sete Quedas.

Segundo o edital, cada base terá 42,56 m² e serão construídas no Loteamento Residencial Iporã (13 unidades) e Loteamento São Cristóvão (18 unidades). A obra faz parte do Projeto Lote Urbanizado, onde o Município participa com o terreno e a assistência técnica, o Governo do Estado constrói a base e o cidadão fica responsável pela construção de sua própria moradia no prazo de 24 meses.

A abertura será realizada no dia (16.11), às 9h, na sede da Agehab, localizada na Rua Soldado PM Reinaldo de Andrade, n°108 – Bloco1, Bairro Tiradentes. Os interessados podem consultar o edital no site www.agehab.ms.gov.br/licitacao.