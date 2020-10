Aeroportos, rodoviária e hotéis preveem mais movimentação no feriado

Durante o feriado da padroeira do Brasil, celebrado no próximo dia 12, quando se comemora também o dia das crianças, o Aeroporto Internacional Tom Jobim/RIOgaleão estima movimentação de 49 mil passageiros, aumento de 27% em comparação ao último feriado prolongado, que foi o 7 de Setembro. No período que vai de 9 a 13 deste mês, o terminal aeroportuário terá 349 voos, crescimento de 33% em relação ao feriado anterior. Os destinos mais procurados pelos viajantes são São Paulo, Fortaleza e Recife, informou a concessionária RIOgaleão.

A movimentação total estimada pela RIOgaleão para o mês de outubro alcança 317 mil passageiros, expansão de 42% em comparação ao número registrado em setembro, quando o Aeroporto Internacional Tom Jobim recebeu 222 mil passageiros. Da mesma forma, o número de voos deverá ganhar aumento de 46%, passando de 1.500 para 2.200 pousos e decolagens. Apesar desse incremento, a concessionária avaliou que a movimentação ainda está distante do cenário pré-pandemia do novo coronavírus. Em outubro do ano passado, o Aeroporto Internacional do Rio teve movimentação de 1.129.000 passageiros e 7.200 voos.

Santos Dumont

O Aeroporto Santos Dumont, situado no centro do Rio de Janeiro, espera receber, entre os dias 9 e 13 de outubro, cerca de 75 mil passageiros, entre embarques e desembarques. Serão, no período, 633 voos, entre pousos e decolagens. No feriado de Nossa Senhora Aparecida do ano passado, o terminal fluminense contabilizou, entre os dias 11 e 15 de outubro, fluxo de 140.694 passageiros e 1.238 operações.

Uma série de ações foi adotada pela Infraero para atender o fluxo de passageiros e manter o conforto e a segurança dos usuários no Santos Dumont, de modo a garantir a fluidez nas operações e no funcionamento de toda infraestrutura aeroportuária durante o feriadão. Para prestar esclarecimentos aos usuários, estarão de prontidão os “amarelinhos”, funcionários de colete amarelo com a frase “Posso Ajudar? May I Help You?”.

Rodoviária

Cerca de 112.450 passageiros deverão circular pela Rodoviária do Rio, a partir de hoje (9), entre embarques e desembarques, durante o feriadão dos dias da Criança e da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Os dois eventos serão celebrados no próximo dia 12.

O maior número de partidas é esperado nesta sexta-feira (9), alcançando 16.900 pessoas, da mesma forma que de chegadas, com 12.250 passageiros. Serão ao todo 72.750 usuários partindo do Rio e chegando à cidade em ônibus regulares, entre os dias 9 e 13 deste mês, e 39.700 em ônibus extras. Ao todo, passarão pela Rodoviária do Rio, no período, 4.270 ônibus, sendo 2.780 regulares e 1.490 extras. A Rodoviária do Rio é considerada o segundo maior terminal rodoviário da América Latina em movimentação de passageiros.

Visando motivar a conscientização e atitudes mais responsáveis por parte dos viajantes nos cuidados contra a covid-19 na espera pelo embarque e, principalmente, durante todo o percurso de viagem, a Rodoviária do Rio e empresas do setor estão promovendo a campanha Embarque Consciente, que se estenderá durante todo o mês de outubro e princípio de novembro. A ação conta com apoio da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Secretaria do Estado de Transportes do Rio de Janeiro e Companhia de Desenvolvimento Rodoviário e Terminais do Estado do Rio de Janeiro (Coderte).

Hotéis

A ocupação hoteleira para o feriado de Nossa Senhora Aparecida alcança, até o momento, média geral de 52%, na capital do estado do Rio de Janeiro, para o período compreendido entre 9 e 12 de outubro. No ano anterior, não foi realizada pesquisa porque a data caiu em um sábado.

A projeção foi divulgada pelo Sindicato dos Meios de Hospedagem do Rio de Janeiro (Hotéis Rio). Em comparação com o último feriado (Dia da Independência), em que a ocupação média na capital fluminense ficou em torno de 45,50%, no de Nossa Senhora Aparecida há aumento em torno de 12,75%.

“Nossa expectativa é de que neste número ainda haja um incremento de 15% a 20%”, manifestou o presidente do Hotéis Rio, Alfredo Lopes. Entre os bairros mais procurados pelos turistas, destaque para Ipanema e Leblon (68%), Barra/São Conrado (67%), Flamengo/ Botafogo (54%), Centro (44%) e Leme/Copacabana (42%).

Cerca de 93% dos visitantes da capital neste feriadão são provenientes do mercado nacional, com os estados de São Paulo, Minas Gerais, do próprio Rio de Janeiro e Paraná entre os maiores emissores. No mercado internacional, 7% dos turistas são norte-americanos.

Mais Rio por Menos

Para ajudar na retomada do turismo do Rio de Janeiro, o Sindicato dos Meios de Hospedagem do Rio de Janeiro (Hotéis Rio) e a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado do Rio de Janeiro (ABIH-RJ) criaram a campanha promocional Mais Rio por Menos, que conta com a adesão de toda a cadeia receptiva do turismo, englobando hotéis, restaurantes, equipamentos turísticos, shopping centers, aeroporto RIOgaleão, empresas de transporte e terminais rodoviários do Rio e dos principais destinos emissores.

Serão oferecidos descontos, condições especiais ou apoio na divulgação das atrações. “Serão duas semanas inteiras de descontos ou condições especiais imperdíveis, exclusivas para turistas aproveitarem desde o momento do embarque”, destacou Alfredo Lopes, presidente do Hotéis Rio. Mais de 60 meios de hospedagem da capital e do interior fluminense já aderiram à campanha.