Advogada é multada após degradar mata ciliar para construir tanques de criação de peixes

Tanque construído sem autorização ambiental - (Foto: Polícia Militar Ambiental)

Após receber denuncias, a Polícia Militar Ambiental realizou fiscalização hoje (21) em propiedade no distrito de Camisão em Aquidauana, a 140 km de Campo Grande, onde constataram a degradação de área de mata ciliar de um córrego, que é de preservação permanente (APP) e protegida por lei.

Usando máquinas, a proprietária construiu dois tanques de piscicultura, medindo 320 e 250 metros, derrubando a vegetação e revolvendo o solo de matas ciliares do córrego Morcego, afluente do rio Aquidauana, que corta a propriedade, sem autorização ambiental.

A equipe verificou também que fora realizado no leito do córrego um pequeno barramento com rochas do próprio local para acumular água, onde foram colocadas duas mangueiras que desviavam água para os tanques, também sem autorização.

As atividades foram interditadas. Pela infração administrativa, a autora, uma advogada de 35 anos, que mora em em Campo Grande, foi autuada e recebeu multa de R$ 5 mil . Ela também poderá responder por crime ambiental, com pena prevista de um a três anos de Prisão. A infratora também foi notificada a apresentar junto ao órgão ambiental Estadual um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA).