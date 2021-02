Ações no Rio contra aglomerações impedem saídas de barco e interditam 27 locais

Ações no Rio contra aglomerações impedem saídas de barco - (Foto: Estadão )

A Guarda Marítima Municipal impediu a saída de mais 20 embarcações de médio e grande porte na Marina da Glória, zona sul do Rio, que realizariam passeios com festas no mar, inclusive uma de 15 anos. Os agentes estão atuando desde sábado (13) na fiscalização costeira para coibir festas e eventos irregulares durante o feriado do carnaval.

Ao todo, 63 barcos já foram fiscalizados e tiveram eventos cancelados, e sete deles foram impedidos de sair na Marina da Glória e um no Quadrado da Urca, com todos os passageiros tendo de desembarcar.

Já a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) fez até a madrugada de terça-feira, 27 interdições e aplicou 54 infrações sanitárias em estabelecimentos por aglomeração e descumprimento de outras medidas de proteção à vida, além de falta de alvará.

Somente nos locais de eventos, foram 10 apreensões de equipamentos de som, e outras duas de bebidas diversas. Junto com a Guarda Municipal e o Instituto de Vigilância Sanitária, com o apoio da Polícia Militar, as ações foram realizadas na Lapa e no Leblon, na zona sul, e no Centro da cidade.

Na ação noturna, foram confiscados 27 kg de mercadorias de vendedores ambulantes na Lapa, Leblon e Pedra do Sal. Desde o dia 12, foram fiscalizados mais de 100 ambulantes, com 18 multados e 943 itens apreendidos, principalmente bebidas em garrafas de vidro.

A Guarda Municipal do Rio registrou 4.484 ações diversas de fiscalização, ocorrências e auxílios realizados pelas forças tarefas regionais que atuam em toda a cidade entre a manhã de sexta-feira, dia 12, e a noite de segunda-feira, dia 15.

Ao todo, foram 795 ocorrências diversas, sendo 296 relacionadas à fiscalização sanitária, com 97 notificações aplicadas; 244 auxílios, 91 deles prestados a órgãos municipais, 87 no atendimento ao público em geral, 16 em apoio a turistas nacionais e estrangeiros e 50 apoios a outros órgãos, entre eles a Capitania dos Portos e a Polícia Militar.

As equipes ainda realizaram 34 ações audiovisuais de conscientização, transmitindo mensagens sonoras sobre a Covid-19 em variados pontos do Rio.

Ao todo, o esquema operacional conta com cerca de 500 guardas municipais por dia e o apoio de 36 veículos e 32 rádios de comunicação, além de smartphones, para agilizar o contato entre as equipes.

Com a ação, a Guarda Municipal espera que outros eventos e festas sejam cancelados, porque a fiscalização continuará sendo realizada diariamente no mar pelas equipes de operações marítimas.