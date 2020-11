Acidente entre ônibus e caminhão deixa mortos e feridos em rodovia de SP

Acidente entre ônibus e caminhão na Rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho deixa mortos e feridos - (Foto: Corpo de Bombeiros/Reprodução)

Um grave acidente entre um ônibus e uma caminhão deixou ao menos 22 mortos e 15 feridos no km 3 da Rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, entre os municípios de Taguaí e Taquarituba, no interior do Estado de São Paulo, a cerca de 350 quilômetros da capital, na manhã desta quarta-feira, 25.

O ônibus envolvido no acidente transportava funcionários de uma empresa de confecção. Segundo a PM, a ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Estadual e por equipes do Corpo de Bombeiros de cidades próximas, que divulgaram números diferentes de mortos - entre 22 e 25.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Piraju, quatro viaturas da cidade vizinha foram encaminhadas ao local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) presta atendimento no local às vítimas do acidente. Muitas foram encaminhadas para hospitais das cidades de Taguaí, Taquarituba e Fartura.

A rodovia permanece interditada. A perícia está no local, e as investigações estão em andamento.

Mais cedo, o Corpo de Bombeiros de São Paulo postou no Twitter informações iniciais do acidente.