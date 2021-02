Acidente em barragem no Ceará deixa três mortos

O rompimento de uma tubulação na Barragem do Atalho, em Brejo Santo (CE), matou três pessoas na tarde de hoje (8), por volta das 16h30. A tubulação se rompeu durante a realização de testes no sistema da barragem, as vítimas trabalhavam nos testes operacionais da tomada d'água do reservatório.

No momento do acidente, 20 trabalhadores estavam no local. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, informações preliminares indicam que a estrutura da barragem não foi afetada e que não há vazamentos. “A população que vive nas proximidades da estrutura está segura e não corre riscos”, informou o ministério, em nota. O reservatório tem capacidade de 100 milhões de m³, mas o volume atual era de 90 milhões de m³.

De acordo com a pasta, será feita uma perícia para averiguar as causas e responsabilidades pelo acidente. O ministério acrescentou que todo apoio será dado às famílias das vítimas. O Secretário Nacional de Segurança Hídrica, Sérgio Costa, irá ao local amanhã (9) para avaliar a situação e tomar as medidas necessárias. Costa será acompanhado pelo Consórcio Operador e equipe técnica do ministério.