Acidente de avião deixa pelo menos 10 mortos no Sudão do Sul

Pelo menos dez pessoas morreram na terça-feira, 2, em um acidente de avião comercial em Pieri, no Estado de Jonglei, no Sudão do Sul, informou o governador por meio de comunicado. "Foi com espanto e horror que soube da notícia do acidente do avião (HK-4274) da companhia aérea South Supreme Airlines, ocorrido hoje (ontem, terça), 2 de março de 2021, por volta das 17h05", disse Denay Jock Chagor.

"Dez pessoas, incluindo os dois pilotos, perderam a vida. Nossas orações vão para suas famílias e entes queridos", acrescentou. O comunicado explica que a queda da aeronave ocorreu na pista de pouso de Pieri, pequeno município localizado no leste do país. Não há informações sobre o que provocou o acidente.

A agência AFP não conseguiu confirmar o número exato de passageiros que estavam no avião. A empresa indicou, por sua vez, que alguns relatórios mencionam "10 pessoas, outras 11 e outras 24", mas afirma que "todas morreram".

A aeronave acidentada era um Antonov. As autoridades de aviação do país afirmam que foi enviada uma equipe de investigação para a "averiguar as causas do acidente".

Outras ocorrências

Em 2017, um avião da South Supreme Airlines pegou fogo ao pousar no Estado de Wau, no noroeste do país. Trinta e sete passageiros ficaram feridos, mas todos sobreviveram. O Sudão do Sul é um dos países menos desenvolvidos do mundo. Dois anos após sua independência em 2011, alcançada após um conflito sangrento, o país viveu uma guerra civil mortal - com cerca de 380 mil vítimas - que terminou oficialmente em fevereiro de 2020 com a criação de um governo de unidade nacional. (Com agências internacionais).