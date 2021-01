Acidente com ônibus de turismo deixa pelo menos 21 mortos no Paraná

Acidente grave com ônibus de turismo em estrada do Paraná - (Foto: BPMOA)

Equipes dos Bombeiros e da Polícia Militar do Paraná e Santa Catarina realizam operação de resgate de vítimas de um acidente com um ônibus de turismo ocorrido na manhã desta segunda-feira, 25, e que deixou pelo menos 21 mortos e 32 feridos. Seis pessoas estão em estado grave de saúde.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no quilômetro 668 da rodovia BR-376, em Guaratuba (PR), no trecho conhecido como "Curva da Santa". Os feridos foram encaminhadas para hospitais de Joinville (SC), Garuva (SC) e de Curitiba (PR).

Conforme as informações da PM, o ônibus - em que viajam 54 passageiros e dois motoristas - tinha placas de Belém e descia a Serra no sentido de Florianópolis. A concessionária Arteris Litoral Sul, responsável pelo trecho, informou que a pista ficaria bloqueada até o resgate das vítimas.

Segundo o tenente Henrique Arendt Neto, do Batalhão de Operações Aéreas (BPMOA), "foram deslocadas duas aeronaves para o resgate". Por causa da mata fechada, cães auxiliam as equipes no resgate. "Uma aeronave também vai decolar com uma equipe do Grupo de Apoio Tático e com o canil para buscar vítimas. O local fica à margem da rodovia, é de difícil acesso", afirmou.

A gravidade do acidente exigiu uma mobilização de diversas equipes dos dois Estados. Foram deslocados para o local duas aeronaves do BPMOA, caminhões de Combate a Incêndio e Resgate, ambulâncias e viaturas de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros do Paraná; viaturas da concessionária Litoral Sul, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Civil, da Polícia Científica e do Instituto Médico Legal, além do suporte de Santa Catarina, que encaminhou aeronaves do Grupo Águia e viaturas do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar.