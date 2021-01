Acidente com lanchas deixa quatro mortos em Angra dos Reis - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Pelo menos quatro pessoas morreram e duas ficaram feridas num acidente envolvendo duas lanchas em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio, no início da tarde deste sábado, 16.

Os Bombeiros foram acionados às 12h41 e continuam no local do acidente. Os nomes das pessoas envolvidas no acidente não foram divulgados.

As duas lanchas se chocaram e uma delas afundou. Uma equipe de resgate da Marinha também está no local do acidente.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram uma das embarcações muito danificada. Testemunhas dizem que houve uma explosão no momento do choque e derramamento de óleo.