Ação de limpeza retira mais de uma tonelada de resíduos do rio Dourados

Participaram da ação participaram 30 embarcações e 60 pessoas - (Foto: Divulgação/PMA)

Uma tonelada de resíduos foi retirada em uma ação de limpeza do rio Dourados, neste sábado (5). Os trabalhos foram realizados, desde a ponte da cidade de Fátima do Sul, até o local denominado 5ª linha e participaram 30 embarcações e 60 pessoas.

A ação foi promovida pela Colônia dos Pescadores Artesanais de Fátima do Sul, com participação da Polícia Militar Ambiental de Dourados, Corpo de Bombeiros Militar e voluntários da comunidade do município de Fátima do Sul.

O objetivo do trabalho é promover a educação ambiental e chamar a atenção da população para o problema. Visando diminuir o lançamento de resíduos no rio, bem como a degradação das suas áreas de preservação permanente.

Entre os resíduos retirados que encheu um caminhão caçamba, havia pneus, cadeiras, carcaças de máquina de lavar, mesas estrados de cama, tambores plásticos e de lata entre outros.

Os resíduos foram levados para o aterro sanitário do município de Fátima do Sul. Durante a coleta dos resíduos, a equipe da PMA ainda cortou 10 anzóis de galho que estavam armados ilegalmente no rio.