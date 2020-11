Abertas as inscrições das aulas de Jiu-jítsu para jovens da região do Jardim Noroeste

Cada turma terá apenas 15 vagas - (Foto: Divulgação/PMCG)

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas para a Juventude (SUBJUV), abriu as inscrições para jovens da região do Jardim Noroeste, interessados em fazer aulas de Jiu-jítsu. As inscrições devem ser feitas pelo telefone (67) 3314-3577.

As aulas acontecerão todas as quintas-feiras, com duas turmas de manhã (às 9h e às 10h30) e duas turmas à tarde (às 14h e às 15h30), na Avenida Vaz de Caminha, n. 755 – Jardim Noroeste. Cada turma terá apenas 15 vagas, para que sejam respeitadas as recomendações de biossegurança da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Para o professor de Jiu-jítsu, Claudionor Cardoso da Silva, as aulas vão muito além do esporte, trabalhando questões muito importantes para os jovens. “Além da aprendizagem de técnicas que podem ser usadas como defesa pessoal, o jiu-jítsu estimula a autoconfiança, resistência, força e flexibilidade, e como toda atividade física combate o stress e a ansiedade.”

Estação Juventude

Estação Juventude é um programa do Governo Federal, em parceria com a Prefeitura Municipal de Campo Grande, representada pela Subsecretaria de Políticas para a Juventude (SUBJUV). O programa que busca apresentar aos jovens de 15 a 29 anos as possibilidades de fortalecimento de seus direitos em sua região, além disso, é um espaço onde o jovem pode se capacitar e obter informações atualizadas sobre políticas públicas e programas voltados para a juventude.

Essa ação conta com atividades voltadas a áreas da saúde, trabalho, empreendedorismo, educação, cidadania, direitos humanos, desenvolvimento sustentável, turismo, esporte, lazer e entre outras demandas da juventude.