Aberta seleção de médicos, farmacêutico e técnico de enfermagem para atuação na Agepen

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul abre as inscrições para processo seletivo de médico, farmacêutico e técnico de enfermagem para atuação direta nos estabelecimentos penais que estão sob responsabilidade da Agepen nos municípios de Campo Grande e Corumbá.

A contratação destes profissionais é para suprir as vagas que restaram em aberto devido ao número insuficiente de candidatos aprovados no último processo seletivo. A atuação será em atividades voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde das pessoas privadas de liberdade.

Ao todo, são cinco vagas para médicos (20 horas semanais) em Campo Grande e duas em Corumbá; uma vaga para a função de farmacêutico com atuação em Campo Grande e uma vaga para técnico de enfermagem em Corumbá.

As inscrições serão realizadas exclusivamente no período compreendido entre às 08h do dia 04 de março e às 17 horas do dia 08 de março de 2021, devendo o interessado acessar o site www.concursos.ms.gov.br.

Os resultados preliminares das solicitações de inscrição e da avaliação curricular será publicada no dia 18 de março, mesmo dia em que o período recursal tem início. Já no dia 26 de março serão publicados os resultados dos recursos e resultados definitivos das solicitações de inscrição e avalição curricular.

No da 29 de março serão divulgados: resultado final, homologação do processo seletivo e convocação dos candidatos aprovados dentro do quantitativo de vagas. Por fim, a realização da apresentação de documentos, comprovação de requisitos e contratação dos candidatos serão nos dias 30 e 31 de março.

Para conferir o edital completo, clique aqui e acesse as páginas 29 a 37 da edição nº 10.427 do Diário Oficial do Estado.