Abate de bovinos no MS cai em um ano; suíno e de frangos crescem

Os dados foram apresentados pelo IBGE - (Foto: Reprodução/Estadão)

O abate de cabeças de gado no Mato Grosso do Sul apresentou queda no 2º trimestre deste ano em comparação com o mesmo período de 2019, conforme dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas).

Considerando o intervalo para este ano, 838.3 mil carcaças foram registradas, contra 946 mil de 2019, um recuo de 11,4%. Embora os números mostrem a queda, o 2º trimestre deste ano marcou 4,4% a mais que o primeiro.

Nessa entoada, o frango obteve bom desempenho: mesmo com o efeito negativo da pandemia mundial, foram mais de 2 milhões de abatidos no 2º trimestre de 2020 em comparação com o ano passado, totalizando assim, um volume de 42,5 milhões. O mesmo é válido para o abate suíno, que neste ano teve alta de 6,06% tomando os dados do 2º trimestre de 2019 para comparar-se.

O levantamento destaca que o crescimento da aquisição e processamento do leite, de 2019 para este ano, foi freado. Tanto a quantidade de leite adquirida quanto a industrializada tiveram queda neste ano: no 1º trimestre, 39,1 milhões de litros foram comercializados. Já no segundo, o registrado foi 33,1 milhões de litros de leite, um recuo de 15,3%.

O cenário de quedas em um ano também afeta o couro, pois o segundo trimestre de 2020 teve diminuição de 16,3% nas entregas em curtumes, comparando-se com o ano passado.

Os ovos de galinha fecham o balanço pecuário para o 1º semestre deste ano: na segunda metade do período, quando 13,9 milhões de dúzias foram produzidas, 21,7% é o número de diferença positiva quanto ao 1º trimestre. O volume também é 21,2% maior que o registrado no segundo semestre de 2019.

O IBGE informa que o crescimento na procura por ovos é relacionado à recessão econômica e ao isolamento social, uma vez que o produto é fonte de proteína mais acessível que carnes.