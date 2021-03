A partir de agora, renovação de CNH e emissão de licenciamento, somente pela internet - Foto: Divulgação/Assessoria

A partir desta segunda-feira, dia 15 de março, alguns serviços do Detran/MS, como renovação de CNH e emissão de licenciamento, por exemplo, só poderão ser feitos pela internet. A mudança atende não só as medidas de biossegurança para conter a disseminação do coronavírus, mas também a necessidade de tornar o atendimento cada vez mais digital, economizando tempo e oferecendo conforto.

No site do Detran-MS www.detran.ms.gov.br, o usuário clica em Portal de Serviços, no canto superior direito e é remetido diretamente ao Meu Detran, onde após cadastrar seus dados, tem acesso direto a serviços de forma separada, bastante intuitiva e fácil.

Se o interesse for pela renovação da CNH, o usuário acessa a pasta Habilitação e depois, CNH Ágil, onde o passo a passo está exposto de maneira muito clara. O procedimento é o mesmo para a emissão definitiva da habilitação ou da PID.

Se surgirem dúvidas é possível acessar os outros canais de atendimento via telefone, Call Center ou mesmo pela internet, no Fale Conosco. O número de contato é o (67) 3368-0500 e a aba Fale Conosco também está disponível no site.