Semed realiza formação durante a semana da biblioteca escolar

As lives serão sempre às 10h - (Foto: Reprodução/Semed)

A Secretaria Municipal de Educação (Semed), por meio da Superintendência de Gestão das Políticas Educacionais (Suped), realiza, durante toda essa semana – entre os dias 23 e 27 de novembro -, formação on-line, tendo em vista as práticas pedagógicas desenvolvidas pelos profissionais da educação no período da pandemia.

As ações são parte do programa Reflexões Pedagógicas: “Diálogos entre teoria e prática”, e desta vez tem por tema a “Semana da biblioteca escolar: Letramentos e possibilidades pedagógicas com o uso das tecnologias”. A primeira live realizada ontem (23), abordou “Literatura em MS: História, autores e potencialidades para o ensino”.

Já nesta terça-feira, o tema é “O valor pedagógico das histórias em quadrinhos no trabalho docente”. Amanhã será realizada uma oficina de contação de histórias. Na quinta-feira, o tema é “Multiletramentos, letramento digital: uma experiência na REME”. E, na sexta-feira, haverá a “Oficina: Ferramentas digitais na prática docente”.

As lives serão sempre às 10h, com a participação dos professores Nataniel dos Santos Gomes e Daniel Abrão, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), da bibliotecária Sueli de Oliveira Gonçalves e da professora Iara Freitas da Silva, da Sectur, e dos professores formadores da Divisão de Tecnologia Educacional (Ditec) da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

O evento segue até sexta-feira, dia 27 de novembro, no canal do programa Reflexões Pedagógicas: “Diálogos entre a teoria e a prática”, da plataforma Youtube, cujo acesso pode ser realizado pelo link http://abre.ai/beZY.

A participação no evento é totalmente gratuita, on-line e confere ao participante direito a um certificado, com carga horária de duas horas, o qual ficará disponível para impressão logo depois da finalização do referido evento, no próprio canal do Youtube, no campo “descrição de vídeo”, para impressão do interessado.