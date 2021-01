Nota oficial

Diante da notícia de que o Governo do Estado cancelou o ponto facultativo do Carnaval, informamos que não existe nenhum Decreto neste sentido. Ressaltamos que o Comitê Gestor do Prosseguir (Programa de Saúde e Segurança na Economia) estuda medidas com o objetivo de evitar as aglomerações no período de Carnaval, seguindo os protocolos de saúde de combate à Covid-19.

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul

Campo Grande, 28 de janeiro de 2021